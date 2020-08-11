Дочь Арнольда Шварценеггера назвала имя и поделилась первым фото новорожденного ребенка

Дочь Арнольда Шварценеггера и ее муж Крис Пратт в Instagram поделились первым фото новорожденной дочери. Гордые родители назвали девочку Лайлой и сфотографировали ее крошечную руку рядом со своими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 10 Авг 2020 в 8:42 PDT

“Мы бесконечно рады объявить о рождении нашей дочери. Лайла Мария Шварценеггер Пратт. Невозможно быть счастливее, это благословение”, – написала 30-летняя мать.

“Мы очень счастливы. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно. Нам очень повезло”, – подтвердил актер “Стражей Галактики”. Пратт – набожный христианин, потому поделился в Instagram несколькими цитатами из Библии: “Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева.” (Псалом 126:3) “Жена твоя – как лоза плодовитая в доме твоем, сыновья твои вокруг стола твоего – как побеги дерева масличного. Так будет благословен человек, благоговеющий перед Господом”. (Псалом 127:3-4)

Лайла Мария – первый ребенок Шварценеггер и Пратта, у которого также есть 7-летний сын Джек от прошлого брака с актрисой Анной Фэрис. Дочь Арнольда Шварценеггера и голливудский актер поженились в июне 2019 года, а в апреле объявили, что ждут первенца.