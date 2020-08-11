На КПВВ “Станица Луганская” служебная собака в вещах молодого парня унюхала наркотики

На днях 24-летний парень направлялся на выход о временно оккупированную территорию через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская». При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с вещами сработала служебная собака пограничников.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

В ходе тщательного осмотра, под стельками кроссовок, было обнаружено три пакетика с кристаллическим порошком общим весом 27 граммов.

По данному факту в Нацполицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Парня передано представителям полиции.