В Новоайдаре начаты ремонтные работы на мосту через р.Айдар. ФОТО

На Луганщине начались работы на мосту в Новоайдаре. Капитальный ремонт моста через реку Айдар выполняется в рамках проекту “Большая стройка”. Заказчик работ – Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Луганской области.

Подрядная организация ООО «Мостстройком» (г. Днепр) приступила к капитальному ремонту моста через реку Айдар на км 42 + 533 автомобильной дороги государственного значения Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар. ООО «Мостстройком» стало победителем проведения тендерных процедур в системе ProZorro.

Этот мост был введен в эксплуатацию в 1971 году, он прослужил более 50 лет. За это время мост претерпел существенных повреждений – в частности, под мостом разрушены подфермники, регеля, разрушен слой бетона, заржавела арматура. Движение по мосту было ограничено по тоннажу.

Длина моста через реку Айдар – 198 метров, а также две переходные плиты в каждую сторону по 6 метров. Таким образом, общая длина моста – 210 метров. Мост шестипролетный, шесть пролетов по 33 метра.

Ширина моста – 8,2 метра, тротуары – каждый около одного метра. Общая ширина моста – 10,8 метра.

Дорожники придерживаются графика проведения ремонтных работ. Сейчас работы на мосту организованы в двухсменном режиме.

Прораб ООО «Мостстройком» Валерий Завгородний сообщил, что сейчас работает бригада, которая снимает верхний слой бетона, гидроизоляцию. Стоит отметить, что во время проведения работ на мосту дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне (по левой стороне).

По словам Валерия Завгороднего перекрытия дороги не будет, объезда не будет. Места проведения работ ограждены, техника безопасности строго соблюдается, люди работают в спецодежде, организовано реверсивное движение, работает светофор.

Согласно тендеру, сдача Новоайдарского моста в эксплуатацию – до конца текущего года.

Впрочем, как ожидается, при благоприятных погодных условиях, до 1 ноября должны быть завершены основные работы, которые обеспечат беспрепятственный проезд.

К концу года – устройство освещения моста, установка ограждения и дорожных знаков

Напомним, сейчас дорожники заканчивают восстановление маршрута Станица Луганская – Северодонецк. Дорога от Станицы Луганской в ​​Северодонецк – главный нынешний объект Национальной программы «Большая Стройка».

На маршруте Станица Луганская – Северодонецк ведется также капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км 68 + 910 автомобильной дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк.

В ближайшее время мы приступим к проведению работ на маршруте «Северодонецк – Золотое». Дорога Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск км 158 + 850 – 194 + 500. Дорога проходит через населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск (Попаснянский район). Здесь будет три моста, которые мы должны восстановить, – сообщил глава Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер.

Готовится также проектно-сметная документация по другим мостам Луганщины.

Источниками финансирования капитального ремонта инфраструктурных объектов (мостов, путепроводов) являются средства государственного бюджета.