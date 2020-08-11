В Станице Луганской на пункте пропуска снова появился знак “Украина”. ВИДЕО

Украина вернулась. Сине-желтые буквы снова появились вблизи линии разграничения на пункте пропуска “Станица Луганская”. Их сделали на заказ переселенцев-патриотов два года назад.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Но недавно нетрезвый вандал устроил провокацию и ободрал сине-желтую надпись, несмотря на то, что это территория с повышенным количеством полицейских и военных. Опустела клумба изрядно возмутило местных. Буквы восстановили и поставили на том же месте – среди цветов.

Как известно, вечером 6 июля нетрезвый мужчина разрушил знак “Украина” , который находится возле автодороги с круговым движением в пгт Станица Луганская. Вандал был задержан правоохранительными органами.

Задержанным оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины “Хулиганство”.