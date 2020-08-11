Кравчук сказал, что будет с “минским процессом” на фоне протестов

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук отказался комментировать протесты в Беларуси, отметив, что они никак не повлияют на переговоры в рамках ТКГ

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала “24”, передает “ДС”.

“Когда я не занимал никаких должностей, то я позволял себе давать оценки — что происходит в России, как думает и действует президент Путин, давать оценки Лукашенко и Беларуси. Но сейчас любые оценки будут восприниматься как вмешательство во внутренние дела Беларуси”, — сказал первый президент.

Он верит, что белорусский народ выйдет из сложного положения, и все в стране будет хорошо.

На вопрос, повлияют протесты в Беларуси на работу ТКГ в Минске, Кравчук ответил: “Думаю, нет. Потому что в ТКГ Беларусь не участвует. Она просто предоставила нам возможность как государство, которое не участвует в войне или конфликтах, там работать . И эта возможность не зависит от выборов или ситуации в Беларуси. Все нормализуется “.