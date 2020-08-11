ВНО-2020: на Луганщине четыре выпускника получили максимальный балл

На Луганщине четыре выпускника получили 200 баллов по ВНО

Об этом шла речь на совещании по подведению итогов основной и дополнительной сессий ВНО-2020, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Мероприятие провела заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

Она отметила, что по информации Украинского центра оценивания качества образования, 4 выпускника учреждений общего среднего образования получили высший балл по ВНО.

В частности, по истории Украины – 2 человека; по биологии – 1; по химии – 1.

Напомним, что основная сессия внешнего независимого тестирования состоялась с 25 июня по 17 июля.

Участие в ней приняли 6095 выпускников учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, выпускников прошлых лет.

Для проведения ВНО было создано 28 пунктов и привлечено 1238 педагогических работников.

Средняя явка участников составила 73%.

Это обусловлено тем, что часть выпускников 11 классов учреждений общего среднего образования, соискателей образования учреждений профессионального (профессионально-технического), профессиональной и профессиональной перед высшего образования отказались от составления ГИА в форме внешнего независимого оценивания.

Все пункты были обеспечены защитными и дезинфицирующими средствами, при пропуске участников ВНО осуществлялась термометрия.

Екатерина Безгинская подчеркнула, что от представителей СМИ и общественности, которые наблюдали за ходом процедуры ВНО, никаких замечаний по работе персонала не поступило.

Дополнительная сессия ВНО состоялась с 24 июля по 10 августа.