Главная соперница Лукашенко выехала из Беларуси

Появилась информация, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

“Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве“, – написал он.

Кроме того, 10 августа поздно вечером, пресс-секретарь штаба Светланы Тихановской Анна Красулина сообщила журналистам, что Тихановская после выхода из ЦИК заявила, что “я приняла решение”, и уехала в неизвестном направлении.

“Я знаю, что Света сказала, что хочет быть с детьми, и что она вышла из здания ЦИК через другой подъезд“, – сообщила участница кампании Тихановской Мария Колесникова.

Отметим, в июле Тихановская заявила что вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза. у них с мужем двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь.

Как сообщал “источник”, Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком, после того как глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина сообщила новые предварительные данные о результатах выборов. Согласно им, Александр Лукашенко набрал 80,23%, а Светлана Тихановская – 9,9%.