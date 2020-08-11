В Украине за сутки от коронавируса умерло почти 30 человек

По состоянию на 11 августа в Украине зарегистрировано 1 158 новых случаев коронавирусной инфекции, но также почти 30 летальных.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки от болезни скончались 29 людей. Но сумели побороть Covid-19 575 пациентов.

Всего за время пандемии в стране заразились 83 115 человек. Также из них умерло 1 951. Но за все время выздоровели 44 934 человека.

На сегодняшний день в Украине еще болеют 36 230 людей.

Как ранее сообщал “источник”, в Черновицкой области новая вспышка коронавируса – второй день подряд в области фиксируют больше сотни больных ежедневно. За сутки, 9 августа, зафиксировали 108 новых случаев.