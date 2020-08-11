В Беларуси погиб участник акции протеста – демонстрантов массово обстреливали

В понедельник, 10 августа, в Минске погиб участник акции протеста.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

По данным МВД Беларуси, около 23:00 на улице Притыцкого один из митингующих пытался бросить в силовиков неопознанное взрывное устройство. Однако оно взорвался у него в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Telegram-канале “Наша Ніва” пишут, что в то же время по демонстрантам велся обстрел со стороны силовиков. Также там взрывались и шумовые гранаты.

Как сообщал “источник”, один из участников протеста в белорусской столице рассказал, как происходил разгон митингующих, и выйдут ли белорусы вновь на улицы.

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