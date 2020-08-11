Рождество Николая Чудотворца : что нельзя делать в праздник 11 августа

11 августа православные христиане празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, который прославился как миротворец и защитник невинных. Ему принято молиться о путешественниках, благополучном браке и избавлении от голода.

Об этом сообщается на сайте “Саха Медиа”.

О празднике

11 августа в народе принято называть Никола Осенний. С этого дня, считалось, что лето постепенно уступает место осени. Также в старину 11 августа называли туманником, поскольку по утрам в этот день часто наблюдали туманы.

Также этот день связывали со святым мучеником Калинником Киликийским, казненным язычниками в III-IV веке. На Руси праздник этого святого ассоциировали с калиной, которая поспевала к этому времени.

Приметы

Если утром 11 августа нет заморозков, то начало осени будет теплым.

Если 11 августа овес зеленеет во второй раз, то осень будет дождливой.

Чего нельзя делать

11 августа нельзя работать в саду и огороде, шить, вязать и вышивать. Также запрещается ругаться и ссориться с близкими. Нельзя убирать в доме, заниматься стиркой.

В этот праздник рекомендуется проводить день в гармонии с собой и заниматься духовным развитием.

Как сообщал “источник”, ранее православные христиане отметили церковный праздник, в обычаи которого входит обязательная работа в поле и сбор ягод.