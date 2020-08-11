Возле побережья Антарктиды заметили ледяной корабль – над этими кадрами ломает голову сеть

В сети обнаружили перевернутую лодку в Google Earth примерно в 100 милях от побережья Антарктиды.

Об этом сообщает The Sun.

Объект длиной 400 футов (121 м) поразительно похож на круизный лайнер.

Это открытие вызвало волну теорий заговора в Интернете, некоторые из которых утверждают, что “лодка” связана с секретной нацистской базой в Арктике или предназначена для перевозки мировых лидеров во время глобального кризиса.

Кадры со странной находкой обнародовал пользователь сети с ником MrMBB333 имеет большое количество подписчиков в сети, с которыми он регулярно обсуждает необычные открытия в Google Планета Земля и в других местах.

Он выделяет большой кусок льда, возвышающийся над заснеженным ландшафтом. Когда Google Планета Земля переключается в 3D-режим, лед внезапно становится похож на корабль.

После публикации о “ледяном корабле” комментаторы YouTube предположили, что двойник судна был связан с различными правительственными заговорами.

“Вероятно, это ледяной корабль, построенный во время Второй мировой войны”, – предположил один творческий пользователь.

Другие, казалось, думали, что объект оставили там инопланетяне.

“Они ходили туда 80 лет или больше, поэтому неизвестно, что они нашли или оставили”, – размышлял один из комментаторов.

Некоторые предположили, что это судно использовалось мировыми лидерами для спасения от стихийных бедствий.

Хотя аргументы, выдвинутые комментаторами, могут показаться убедительными, вероятно, существует гораздо более простое объяснение “ледяному кораблю”.

Находка, вероятно, является результатом парейдолии, причудливого эффекта, который заставляет мозг видеть формы, структуры и узоры там, где их нет.

Ранее “источник” сообщал, что ученые исследовали останки рептилии возрастом 242 миллиона лет с шеей в три раза длиннее туловища, которая жила в океане.