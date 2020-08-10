Археологи обнаружили древний медальон в Крыму – он хранит интересную тайну

Редкий византийский медальон, который мог принадлежать знатному военачальнику, обнаружила археологическая экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского в бывшей столице средневекового княжества Феодоро в Крыму.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

“В ходе раскопок мангупского княжеского дворца был обнаружен византийский медальон. Ориентировочный возраст изделия – X-XII вв. Как отмечают ученые, уникальность находки заключается в ее сохранности, такое ювелирное изделие – единственное в своем роде”, – говорится в сообщении пресс-службы.

На лицевой стороне медальона изображен всадник. Предположительно, украшение носили представители византийских гарнизонов или люди, управляющие этой территорией.

“Скорее всего, всадник – это кто-то из святых или воинов, культ которых был особенно популярен на византийском пограничье. Мы пока не готовы сказать, кто изображен, но вполне вероятно, что это Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский. Об этом мы узнаем при более детальной инспекции украшения”, – привели в пресс-службе слова доцента исторического факультета Валерия Науменко.

Найденный медальонФото: Пресс-служба Крымского федерального университета

В ходе экспедиции археологами были расчищены дорога и территория возле главных ворот в городище и найдены поверхность, предшествующая времени строительства дворца, различные предметы быта византийцев и жилые массивы.

Историческая справка

Православное княжество Феодоро или Мангупское княжество возникло в середине XIV века и занимало практически всю юго-западную часть Крымского полуострова. Столица находилась на изолированном плато Мангуп на территории нынешнего Бахчисарайского района. Главный город возвышался на отвесных скалах высотой в 70 метров, а крепостные стены по периметру имели протяженность до 7 км.

Княжество называют еще последним оплотом Византии, поскольку возникло на месте бывших византийских владений в Северном Причерноморье. Княжество насчитывало около 200 тысяч человек населения, в основном исповедующего православие. Имело широкие международные связи, в частности с Московским княжеством, правителями Валахии. Гербом мангупских князей был двуглавый византийский орел.

Мангуп пал в 1475 году после пятимесячной осады почти 70-тысячным войском Османской империи. Практически все население столицы, включая членов правящей княжеской династии, было вырезано захватчиками. По различным данным, погибли около 10 тысяч человек.

Как писал “источник”, археологи Научного центра изучения Арктики обнаружили артефакты, доказывающие наличие древнего поселение на юге Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, которое охотилось на оленей.