Акула незаметно подобралась к женщине – эти кадры напугали сеть и стали вирусными

Женщина, которая на отдыхе окунулась в море, заметила рядом плывущую огромную акулу.

Об этом сообщает издание Mirror.

Исо Мачадо из Майами, Флорида, праздновала свой день рождения на лодке друга на Багамах, когда она решила использовать горку на лодке и съехала в воду.

Как только она нырнула ее друзья заметили в воде большую фигуру – предположительно акулу-медсестру. Ее сын начал кричать, чтобы мама не паниковала.

Девушке удалось сохранить спокойствие, несмотря на то, что акула “налетела” на нее, но, к счастью, продолжила свой путь не став нападать на девушку.

Невероятные кадры собрали 3,4 миллиона просмотров в Instagram, они быстро разлетелись в сети.

Фото: Mirror

Видео можно посмотреть здесь.

Как писал “источник”, в сети появились забавные фото домашних любимцев через стекло, которые получили широкое распространение. И не удивительно, потому смотреть на эти странные мордочки животных и птиц без смеха нельзя.