Главарь ДНР Денис Пушилин посетил оккупированный Крым

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов провел рабочую встречу с главарем боевиков ДНР Денисом Пушилиным, который посетил Крымский полуостров.

Об этом Аксенов написал в Facebook.

“Обсудили развитие и укрепление связей между Крымом и ДНР, в том числе, социально-экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество”, – прокомментировал встречу Аксёнов.

По его словам, особое внимание было уделено “обсуждению новых перспективных направлений и взаимовыгодных проектов” между оккупантами.

“Мы нацелены на расширение взаимодействия между Крымом и ДНР. Договорились продолжать комплексную работу, направленную на расширение и укрепление сотрудничества”, – резюмировал он.

Также на встрече присутствовали другие главари – председатель “Совета министров Республики Крым” Юрий Гоцанюк и “первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР” Ян Гагин.

Ранее “источник” сообщал, что у главаря так называемой ДНР есть не только российский паспорт, но и регистрация в Ленинградской области.