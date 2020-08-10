“Нужна сакральная жертва”: Светлану Тихановскую охраняли от покушения 120 сотрудников КГБ Беларуси

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик сообщил, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение, и оно было предотвращено.

Как сообщает Белта, об этом глава КГБ заявил в эфире телеканала ОНТ.

По словам Валерия Вакульчика, из объединенного штаба оппозиции была получена информация, что «они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской». После этого органы госбезопасности перехватили сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». Господин Вакульчик добавил, что отправитель сообщения уже установлен и в ближайшее время будет задержан.

“Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно”, – сказал он.

Как ранее сообщал “источник”, Светлана Тихановская не признает предварительные официальные итоги выборов президента.

Кандидат в президенты подала жалобу в Центризбирком, после того как глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина сообщила новые предварительные данные о результатах выборов.