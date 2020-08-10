Ученые обнаружили в Млечном Пути богатые фосфором звезды

Группа астрономов из Университета Ла-Корунье и Астрофизический исследовательский институт на Канарских островах обнаружили новый тип звезд в пределах Млечного Пути, которые богаты фосфором.

Об этом сообщает New Atlas.

Более того, на этих 15 звездах также было найдено большое количество других элементов, таких как магний, кремний, кислород, алюминий и церий.

По словам ученых, такой тип звезд никогда не проявляли ранее, и сейчас астрономы не могут объяснить, как такие звезды эволюционируют и синтезируют элементы в своих ядрах.

“Эти результаты показывают, что мы не только имеем дело с новым типом объектов, но и их открытие открывает путь для изучения новых физических механизмов и ядерных реакций, которые возникают в звездных интерьерах”, – заявил руководитель исследовательской группы Томас Массерон .

Отмечается, что фосфор является одним из шести химических элементов, которые необходимы для жизни на Земле.

Ранее “источник” сообщал, что снимки Марса, снятые разными марсоходами NASA, когда они двигались по поверхности Красной планеты, объединили в видео – и эти кадры вызвали восторг у миллионов зрителей.