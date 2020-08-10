У Андрея Павелка подтвердился коронавирус

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

Об этом он написал в Facebook.

“Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я”, – написал президент УАФ.

Он заявил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме.

По его словам, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами, в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирования.

Ранее “источник” сообщал, что в футбольном клубе “Динамо” (Киев) коронавирусом заболели двое игроков. После этого всем игрокам “Динамо” в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.