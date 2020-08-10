Жена Виктора Павлика рассказала о его состоянии после смерти сына

Жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала о состоянии 54-летнего артиста после смерти его младшего сына Павла.

Как рассказала девушка фолловерам в “сториз”, утрату музыкант переживает очень тяжело. Состояние Павлика она назвала “нестабильным”.

Екатерина РепяховаФото: Instagram / Катя Репяхова

“Может отвлекаться, улыбаться. Даже пошутить может, но все это может в секунду прекратиться и он просто начинает сильно плакать, – рассказала Репяхова. – Постоянно смотрит фотографии. В общем, тяжело”.

Судя по всему, девушка нашла способ вернуться домой раньше, так как на момент смерти Павла она с матерью находилась на отдыхе в Болгарии. Вскоре после новостей об утрате мужа Репяхова сообщила, что отправится домой.

Виктор Павлик с сыном ПавломФото: Facebook / Viktor Pavlik

21-летний Павел Павлик умер в пятницу, 7 августа. Почти два года сын музыканта боролся с онкологическим заболеванием. Уже в воскресенье парня похоронили в Киеве.

Впервые о болезни сына Виктор Павлик сообщил подписчикам в сети осенью 2018 года – у парня обнаружили рак костей. Тогда же музыкант попросил о финансовой помощи для дорогостоящего лечения. С того времени Павел Павлик пережил сложную операцию, прошел курс лучевой и 18 курсов химиотерапии. Как признался позже сам Павлик-младший, к сожалению, лечение не принесло желаемых результатов. Последнее время он уже не мог передвигаться без инвалидной коляски.

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