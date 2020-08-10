Дочь Оззи Осборна не узнают после похудения на 38 кг

Во время карантина Келли Осборн заинтриговала поклонников постройневшей фигурой, а обнародование результатов похудения сделало ее звездой заголовков. 35-летней дочери Оззи Осборна удалось сбросить 8 кг, и она стала практически неузнаваемой.

Фото: Getty Images; instagram.com/kellyosbourne

“Боже мой, ты сильно похудела!” – написала под фото Осборн в Instagram ее подруга Джинни Май. “Верно, мама Май, я потеряла 38 кг с тех пор, как видела тебя в последний раз. Ты можешь в это поверить?” – ответила звезда реалити-шоу “Семейка Осборнов”.

Фото: instagram.com/kellyosbourne

Также певица поделилась в Instagram-историях фотографией бирки для одежды 26 размера (XS). “Я хвастаюсь, потому что я много над этим работала, и это хорошо!” – написала она.

Фото: instagram.com/kellyosbourne

Фото: Getty Images

Фото: instagram.com/kellyosbourne

В начале 2020 года Осборн сделала заботу о себе приоритетом. “2019 год был адским, – написала она в социальных сетях. – Во многом он был потрясающим, особенно с точки зрения саморазвития. Во многом он был мучительно сложным. Однако, несмотря на все хорошее и плохое, он был для меня невероятно познавательным. Я осознала, что постоянно ставлю нужды других выше своих собственных, потому 2020-й будет годом меня! Пришло время поставить себя на первое место, перестать брать на себя чужие глупости и быть крутой трезвой женщиной”.

Три года назад младшая дочь рок-звезды бросила пить после многолетних проблем с алкоголем. “Я просто должна была остановиться. Я становлюсь веселой, когда выпью, но в определенный момент превращаюсь в девушку, о которой люди говорят: “Заберите ее отсюда!”. Я должна была остановиться”, – призналась Келли в интервью радио KIIS FM.