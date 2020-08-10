Поражение стоп и боль в глазах: ученые назвали новые симптомы коронавируса

Кроме распространенных симптомов Covid-19, о наличии болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, может свидетельствовать боль в глазах, отсутствие аппетита и даже поражение кожи на стопах.

Британское издание Mirror подготовило полный перечень симптомов, которые чувствовали пациенты с коронавирусом.

Национальная служба здравоохранения Великобритании перечисляет только четыре симптомы Covid-19, однако, много людей, пораженных вирусом, говорят о целом ряде дополнительных.

Самыми известными из симптомов являются высокая температура, сухой кашель, боль в горле, потеря вкуса и запаха, головная боль, а также делирий и частое мочеиспускание. Реже пациенты жаловались на боль в яичках и в животе, отсутствие аппетита, усталость и головокружение. Неожиданным симптомом оказалось поражение стопы – сыпь, похожая на ветрянку или корь.

Одним из наиболее интересных симптомов является чувство гудение, которое проходит по телу.

Кроме того пациенты с коронавирусом жаловались на сложность в дыхания, боль и жжение в глазах, дрожь при ознобе, ломоту в мышцах, устойчивую икоту и даже потерю слуха.

Как ранее сообщал “источник”, американские медики назвали нетипичный симптом коронавируса – постоянную икоту.