Канье Уэст представил новые кроссовки, но их сравнивают с рыбьими скелетами и макаронами

Канье Уэст баллотируется в президенты США, борется с биполярным расстройством, но не забывает о бизнесе. Рэпер-миллионер поделился новым дизайном кроссовок YZY D Rose, и такая обувь вызвала у пользователей сети недоумение.
“YZY D Rose скоро будут”
С тех пор, как Уэст поделился фотографией новой обуви в Twitter, фанаты размышляют о том, как их носить. Некоторые сравнивают дизайн с продуктами питания – от рифленых картофельных чипсов до рыбьих скелетов и макаронных изделий. Также кроссовки напомнили людям сушилку для посуды, отпечатки пальцев и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
“У меня уже есть”
“Станция Всемирного торгового центра это уже сделала”
“У нас одна и та же идея. Сушилка для посуды”
“Если ты голоден, просто скажи”.
“Вдохновение”
Обувь от Канье Уэста не впервые сравнивают с едой. В предыдущей модели кроссовок YEEZY 451 SAMPLE пользователи увидели грузинские хинкали и японские гедза.
- Ранее рэпер обвинил Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер в том, что они хотели вызвать врача и закрыть его на лечение. День спустя Уэст продолжил публиковать туманные обвинения, сравнивая тещу с Ким Чен Ыном. Тогда же музыкант и заявил о желании развестись с женой.
- В свою очередь, поклонники музыканта заподозрили в его поведении признаки биполярного расстройства. Мы вспомнили главное о болезни, которая подкосила в свое время Мэрайю Кэри, Ван Дамма и других знаменитостей. Повторяющиеся эпизоды мании и депрессии – главный признак этого состояния.