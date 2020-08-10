Канье Уэст представил новые кроссовки, но их сравнивают с рыбьими скелетами и макаронами

Канье Уэст баллотируется в президенты США, борется с биполярным расстройством, но не забывает о бизнесе. Рэпер-миллионер поделился новым дизайном кроссовок YZY D Rose, и такая обувь вызвала у пользователей сети недоумение.

“YZY D Rose скоро будут”

С тех пор, как Уэст поделился фотографией новой обуви в Twitter, фанаты размышляют о том, как их носить. Некоторые сравнивают дизайн с продуктами питания – от рифленых картофельных чипсов до рыбьих скелетов и макаронных изделий. Также кроссовки напомнили людям сушилку для посуды, отпечатки пальцев и Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

“У меня уже есть”

“Станция Всемирного торгового центра это уже сделала”

“У нас одна и та же идея. Сушилка для посуды”

“Если ты голоден, просто скажи”.

“Вдохновение”

Обувь от Канье Уэста не впервые сравнивают с едой. В предыдущей модели кроссовок YEEZY 451 SAMPLE пользователи увидели грузинские хинкали и японские гедза.

Фото: Twitter

Фото: Twitter