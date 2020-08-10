Что 2020-й год подарил Антонио Бандерасу на юбилей – угадайте с одного раза

10 августа испанский актер Антонио Бандерас отмечает свой 60-й день рождения, вот только ему в этот день не до праздника. И дело не в том, что мачо шагнул навстречу седьмому десятку, просто к юбилею коварный 2020-й год преподнес ему позитивный тест на Covid-19.

Об этом уже 60-летний Бандерас сообщил на личной странице в Twitter, где также поделился своим детским фото и рассказал о симптомах коронавируса.

“Я чувствую себя относительно хорошо, вот только чуть более уставшим, чем обычно”, – признался он. Несмотря на пугающую статистику, Бандерас выразил уверенность в том, что вскоре одолеет вирус.