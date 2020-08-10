Что 2020-й год подарил Антонио Бандерасу на юбилей – угадайте с одного раза

10 августа испанский актер Антонио Бандерас отмечает свой 60-й день рождения, вот только ему в этот день не до праздника. И дело не в том, что мачо шагнул навстречу седьмому десятку, просто к юбилею коварный 2020-й год преподнес ему позитивный тест на Covid-19.
Об этом уже 60-летний Бандерас сообщил на личной странице в Twitter, где также поделился своим детским фото и рассказал о симптомах коронавируса.
“Я чувствую себя относительно хорошо, вот только чуть более уставшим, чем обычно”, – признался он. Несмотря на пугающую статистику, Бандерас выразил уверенность в том, что вскоре одолеет вирус.
- А вот британскому продюсеру и судье телешоу “Х-фактор” и “Британия ищет таланты” и правда не позавидуешь. 60-летний Саймон Коуэлл попал в больницу с переломом позвоночника – он упал с электровелосипеда.
- Что же касается коронавируса, недавно им переболел и актер студии “Квартал 95” Александр Пикалов. Как признался приятель Зеленского, болел он недолго, но чувствовал себя так, будто его сбила машина.