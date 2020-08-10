На Луганщине митингуют из-за отмены местных выборов в отдельных громадах

В Северодонецке Луганской области более сотни людей с плакатами собрались под зданием Луганской облгосадминистрации. Люди митингуют из-за отмены местных выборов в отдельных районах Луганщины.

Об этом сообщает Суспільне.

Как пояснил член Центральной избирательной комиссии Павел Любченко, отмена местных выборов в отдельных районах связано с невозможностью гарантировать безопасность участникам избирательного процесса, соответствующее решение приняли ссылаясь на письмо от руководителей военно-гражданских администраций.

Фото: Суспільне

Напомним, 8 августа ЦИК определила перечень территориальных громад Донбасса где не будут проходить выборы. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных ОТГ Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.