Возобновляется курсирование пригородного поезда “Попасная-Северск”

Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, по региональному филиалу «Южная железная дорога» с 7 августа восстанавливают курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

№6677 Харьков-Пассажирский – Зачепиловка, 18: 40-21: 44;

№6678 Зачепиловка – Харьков-Пассажирский, 06: 09-09: 29.

По региональному филиалу «Одесская железная дорога» с 7 августа восстановят курсирования пригородных поезда:

№6632 Гайворон – Винница, 00: 58-06: 25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

№6631 Винница – Гайворон, 18: 20-23: 47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

А с 10 августа восстановят курсирования такие ежедневные поезда:

№6704 Херсон – Голая, 20: 20-21: 25;

№6703 Снигиревка – Херсон, 22: 30-23: 50.

По региональному филиалу «Донецкая железная дорога» с 10 августа восстанавливают курсирования следующие ежедневные пригородные поезда:

№6502 Попасная – Северск, 03: 44-05: 24;

№6501 Северск – Попасная, 06: 40-08: 20;

№6504 Попасная – Северск, 13: 00-14: 40;

№6503 Северск – Попасная, 15: 40-17: 20;

№6955 Волноваха – Камыш-Заря, 07: 22-09: 54;

№6956 Камыш-Заря – Волноваха, 12: 48-15: 24;

№6957 Волноваха – Камыш-Заря, 18: 54-21: 11;

№6958 Камыш-Заря – Волноваха, 02: 50-05: 10.

Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины.

Напомним, что назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно