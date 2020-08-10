Возобновляется курсирование пригородного поезда “Попасная-Северск”

Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, по региональному филиалу «Южная железная дорога» с 7 августа восстанавливают курсирование такие ежедневные пригородные поезда:
- №6677 Харьков-Пассажирский – Зачепиловка, 18: 40-21: 44;
- №6678 Зачепиловка – Харьков-Пассажирский, 06: 09-09: 29.
По региональному филиалу «Одесская железная дорога» с 7 августа восстановят курсирования пригородных поезда:
- №6632 Гайворон – Винница, 00: 58-06: 25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
- №6631 Винница – Гайворон, 18: 20-23: 47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
А с 10 августа восстановят курсирования такие ежедневные поезда:
- №6704 Херсон – Голая, 20: 20-21: 25;
- №6703 Снигиревка – Херсон, 22: 30-23: 50.
По региональному филиалу «Донецкая железная дорога» с 10 августа восстанавливают курсирования следующие ежедневные пригородные поезда:
- №6502 Попасная – Северск, 03: 44-05: 24;
- №6501 Северск – Попасная, 06: 40-08: 20;
- №6504 Попасная – Северск, 13: 00-14: 40;
- №6503 Северск – Попасная, 15: 40-17: 20;
- №6955 Волноваха – Камыш-Заря, 07: 22-09: 54;
- №6956 Камыш-Заря – Волноваха, 12: 48-15: 24;
- №6957 Волноваха – Камыш-Заря, 18: 54-21: 11;
- №6958 Камыш-Заря – Волноваха, 02: 50-05: 10.
Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины.
Напомним, что назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно