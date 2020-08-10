В июле наблюдалось ухудшение качества воздуха в Рубежном, Лисичанске и Северодонецке

Согласно данным Луганского областного центра по гидрометеорологии, который осуществляет наблюдение за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Луганской области (2 в городе Лисичанске, 1 в городе Северодонецке, 1 в городе Рубежное) в июле 2020 наблюдалось ухудшение качества атмосферного воздуха в результате масштабных пожаров в Северодонецком и Новоайдарском лесоохотничьего хозяйства.

Об этом информирует Департамент экологии и природных ресурсов Луганской ОГА.

В атмосферном воздухе города Лисичанска зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида – 0,67-3,33 ПДК (в июне текущего года – 1,33-2,67 ПДК), содержания диоксида азота – 0,5-1,75 ПДК (в июне 2020 – 0,75-1,5 ПДК), оксида углерода – 0,67-1,33 ПДК (в июне текущего года – 0,67-1,33 ПДК), диоксида серы (в период с 07.07 .2020 по 11.07.2020 вероятно в результате пожаров в Северодонецком и Новоайдарском ЛОХ) – 1,2-1,36 ПДК (в июне текущего года – не более 0,7 ПДК) в пределах нормы оставались концентрации аммиака – не более 0,5 ПДК, хлористого водорода – не более 0,1 ПДК.



В атмосферном воздухе города Рубежного в течение июля текущего года наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания оксида углерода – 0,67-1,33 ПДК (в июне 2020 – 1-1,67 ПДК), формальдегида – 1-3,33 ПДК ( в июне текущего года – 1,33-2,67 ПДК), диоксида азота – 1-1,75 ПДК (в июне текущего года – 0,75-2 ПДК), диоксида серы (в период с 06.07.2020 по 16.07. 2020 вероятно в результате пожаров в Северодонецком и Новоайдарском ЛОХ) – 0,74-1,18 ПДК (в июне текущего года – не более 0,9 ПДК) в пределах нормы оставались концентрации хлористого водорода – не более 0,06 ПДК, анилина – не более 0,03 ПДК.



В атмосферном воздухе города Северодонецка в течение июля 2020 наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида -1,33-3,33 ПДК (в июне 2020 – на том же уровне), диоксида азота – 0,5-2 ПДК (в июне – 1-2 ПДК), диоксида серы (в период с 06.07.2020 по 14.07.2020 вероятно в результате пожаров в Северодонецком и Новоайдарском ЛОХ) – 0,86-1,58 ПДК (в июне текущего года – не более 0,9 ПДК ) в пределах нормы концентрации аммиака – не более 0,5 ПДК, хлористого водорода – не более 0,09 ПДК.