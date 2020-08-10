Ювелиры создали уникальную маску от коронавируса – из чистого золота и стоит 1,5 млн долларов

В Израиле ювелиры создают уникальную маску от коронавируса.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам дизайнера Исаака Леви, маска из 18-каратного белого золота украшена 3600 белыми и черными бриллиантами и оснащена первоклассными фильтрами N99 по желанию покупателя.

Леви, владелец компании Yvel, сказал, что у покупателя было еще два требования: завершить работу к концу года и сделать изделие самым дорогим в мире. Это последнее условие, по его словам, “было легче всего выполнить”.

Дизайнер отказался назвать покупателя, но сказал, что он китайский бизнесмен, проживающий в США.

Несколько частей маскиФото: AP Photo/ Sebastian Scheiner

Глянцевая маска для лица может придать изюминку защитному снаряжению, которое теперь является обязательным в общественных местах во многих странах. Но при весе 270 граммов (более полфунта) – почти в 100 раз больше веса обычной хирургической маски – это вряд ли будет практичным аксессуаром.

В интервью на своей фабрике недалеко от Иерусалима Леви продемонстрировал несколько частей маски, усыпанной бриллиантами. На одной золотой пластине было отверстие для фильтра.

“Деньги, возможно, не купят все, но если на них можно купить очень дорогую маску от COVID-19, и парень хочет надеть ее, прогуляться и привлечь внимание, он должен быть доволен этим”, – сказал Леви.

Как писал “источник”, ученые из Университета Дьюка (США) проверили эффективность 14 различных типов масок для снижения распространения Covid-19. Хирургические маски сравнили с хлопковыми, респираторами N95, а также банданами, которые часто используют в качестве альтернативы.