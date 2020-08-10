В Одессе снова пытаются поднять танкер Delfi – на место подогнали буксиры

Затонувший танкер “Делфи” у одесского побережья снова готовят к подъему.

Об этом пишет “Думская”.

Вчера, 9 августа, к месту кораблекрушения подогнали плавающий кран и буксиры.

В пресс-службе мэрии заявили, что судно поднимать пока не будут, а на месте проводят технические работы.

Фото: Думская

Фото: Думская

По предварительной информации, проводились подготовительные работы на “Делфи”. Сорокатонный кран пытался расчистить дно рядом с танкером от гряды камней. Водолазы цепляли стропы за камни и их по одному вытаскивали из-под воды. Таким образом, расчистив дно от валунов, спасательным судам удастся ближе подойти к затонувшему танкеру.

Фото: Думская

Фото: Думская

Как писал “источник”, 23 июня в Одессе подтвердили новую утечку нефтепродуктов с танкера “Делфи”.