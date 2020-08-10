“Самый настоящий беспредел”: в сети обсуждают закрытые “границы” между оккупированной Донетчиной и Луганщиной

Закрытие “границы” между так называемыми “ЛНР” и “ДНР” местные жители считают абсурдным.

“Ситуация находится за рамками здравого смысла. Руководство ДНР — а границы не открывают по причине нежелания Донецка — насколько «любит» своих граждан, что не пускает их в Луганск и устраивает дешевое шоу на КПП с Ураиной, прикрываясь темой коронавируса. Сколько это будет продолжаться неизвестно. Но это самый настоящий беспредел”, – пишет источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале.

Более того, источник утверждает, что сейчас происходят “облавы” на тех граждан, которые пытаются пересечь “границу” обходными путями.

“Есть люди, которые пересекают границы между республиками незаконно, потому что другого выхода у них нет. С первых чисел августа на тех кто пытается пересечь границу обходными путями правоохранители ДНР начали массовые облавы — если человека поймают, ему грозит штраф в 30 000 рублей (и конфискация автомобиля до оплаты штрафа, если человек пытался пересечь границу на автотранспорте). Ситуация сложилась абсолютно идиотская”, – добавил источник.