Пытаются подкинуть “заварушку”: Лукашенко сделал жесткое заявление по протестам в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после президентских выборов митингов и протестов.

Об этом пишет “БЕЛТА” со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко.

Он подчеркнул, что ответ на неправомерные действия будет адекватный, и разорвать страну никто не позволит.

“То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим”, – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что, собирая по крупицам информацию накануне, уже было видно, что может быть.

“Конечно, это не то, что хотелось (организаторам акций – ред. “источник”). Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят”, – поделился глава государства.

Как писал “источник”, после того, как появились предварительные результаты выборов президента в Беларуси, в столице страны Минске и других городах начались массовые протесты и жесткие столкновения с милицией. Заявляют по меньшей мере об одном погибшем, есть раненые.