На Луганщине контрабандисты по реке Деркул переправляли мед и сладости. ФОТО

Нарушителей границы, которые организовали и перемещали из России товары народного потребления, разоблачили сегодня ночью пограничники в Луганской области.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

В ходе реализации информации сотрудников внутренней и собственной безопасности по Луганскому пограничному отряду за незаконное пересечение государственной границы выявлено и задержано двух граждан Украины. Они с помощью лодки перемещали товары через реку Деркул с территории РФ и паковали в грузовое транспортное средство «Мерседес».

Как выяснилось, мужчины доставляли из соседней страны мед, сладости и инвентарь для пчеловодства.

Вскоре пограничники проверили окружающую территорию и обнаружили транспортное средство УАЗ «Патриот», а неподалеку в камышах гражданина Украины.

Еще двух граждан Украины, возможно причастных к противоправной деятельности, на автомобиле марки «ВАЗ» остановили на этом же направлении. В багажнике авто находился мокрый водолазный костюм.

Причастны ли выявленные лица к данному правонарушению, пока устанавливается, продолжаются проверочные мероприятия.