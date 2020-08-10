Девушка разместила свое фото в сети и стала звездой – ее лицо “копия” Майкла Джексона

Селфи, которое сделала Лорун Элизабет, студентка колледжа из Манчестера, стало вирусным в социальных сетях, а пост засыпали названиями песен Майкла Джексона. Все потому, что девушка невероятно похожа на покойного короля поп-музыки.

Об этом сообщает Mirror.

Лорун опубликовала свое фото в Twitter и подписала его “Во всем виноват буги-вуги”.

Фотография собрала более 6 тысяч комментариев и 109 тысяч лайков. Один из пользователей даже написал: “Майкл Джексон на небесах вызывает полицию для кражи личных данных …”. 17-летняя Лорун нашла реакцию на ее фото забавной и говорит, что ей раньше уже говорили, что она на некоторых фото очень похожа на певца.

“Думаю, вполне очевидно, что на этой фотографии я очень похожа на Майкла Джексона. Поэтому, я думаю, люди просто смирились с этим, и теперь меня называют “девушкой Майкла Джексона, – отметила Лорун. – Я получила так много хороших комментариев в Twitter и Instagram, что было действительно приятно “.

Однако не все комментарии были такими беззаботными, и Лорун вынуждена была отвечать людям, которые утверждали, что она перенесла операцию, чтобы напоминать MJ.

“У меня был один инцидент, когда я немного разозлилась. Мое фото разместили на сайте Reddit в сообщении о “неудачных операциях”, они утверждали, что мне сделали операцию, чтобы я выглядела как Майкл Джексон, а это не так”, – рассказала девушка.

Но все же девушка признала, что такое внимание ей приятно.

“Я не могу поверить, честно говоря, что фото так распространилось в американском Twitter. Было забавно видеть свое лицо повсюду. Я не могу избежать этого”, – рассказала Лорун.

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