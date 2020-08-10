Дважды вызывали “скорую”: появились тревожные данные о состоянии Ефремова

В понедельник, 10 августа, к актеру Михаилу Ефремову, который совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения, дважды вызывали скорую – у него было подозрение на инсульт.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на собственные источники, врачей вызывал сын актера, сказав, что у отца резкое ухудшение самочувствия и нарушение речи.

Однако, когда приехала “скорая” никаких симптомов у Ефремова не было. Врачи решили, что, скорее всего, у актера транзиторная ишемическая атака (это приступ, похожий на инсульт, но продолжающийся всего несколько минут и не оставляющий последствий). В госпитализации Ефремову было отказано.

На 11 августа назначено очередное заседание в суде по делу о смертельном ДТП.

Как сообщал “источник”, в конце июля суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивали адвокаты.

Вместе с тем, сам Ефремов на суде на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину, ответил, что “ничего не помнит”.