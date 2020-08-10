Женщина предвидела свою смерть, и это спасло ей жизнь – история поразила всех

Будущую маму Стеф Арнольд мучило ужасное предчувствие, пока она ждала рождения сына. 42-летняя женщина была убеждена, что она умрет во время родов, но врачи убеждали ее не волноваться. Однако, когда во время родов дела пошли не так, предчувствие Стеф спасло ей жизнь.

Удивительную историю женщины рассказывает The Sun.

Стеф и ее муж Джонатан мечтали о сыне – младшем брате для дочерей Джонатана от предыдущих отношений 18-месячной Адины и 5-летней Валентины. Поэтому, когда они узнали, что ждут мальчика, сразу назвали его Джейкобом.

Однако после сканирования на сроке 20 недель рентгенолог сообщил им тревожную новость – у Стеф диагностировали предлежание плаценты.

“Мне сказали, что нужно будет родить ребенка с помощью кесарева сечения“, – рассказала женщина.

Вернувшись домой, Стеф начала искать в интернете все о предлежании плаценты.

“Именно тогда я обнаружила, что в редких случаях это может привести к более опасному состоянию, известному как приросшая плацента, которое может вызвать сильное кровотечение и привести к экстренной гистерэктомии или даже смерти. Когда я это прочитала, волосы на затылке встали дыбом. В тот момент я просто знала, что у меня такое состояние, и оно меня убьет”, – поделилась женщина своими переживаниями

Когда друзья и родственники спрашивали, как протекает беременность, я просто отвечала: “Я умру”, “Это случится со мной”, “Ребенок выживет, а я – нет”.

Однажды, гуляя с Адиной по парку, я наткнулась на пустой фонтан. Внезапно мне пришло видение, в котором фонтан ожил – но вместо воды это была кровь.

“В этот момент я почувствовала, как по внутренней стороне бедра течет струйка крови. Позвонив Джонатану, он срочно доставил меня в больницу, где я попыталась объяснить свои опасения, но врачи успокоили меня. Мне даже сказали, что я представила кровь на ноге. С тех пор меня не покидало предчувствие, что я не переживу рождение сына”, – рассказала Стеф.

Женщина переживала тревожные видения на протяжении всей беременности и постоянно посещала специалистов в надежде получить ответы.

В мае, за неделю до запланированного кесарева сечения, у нее началось сильное кровотечение. В больнице врачи выяснили, что у нее высокое кровяное давление, поэтому им нужно будет как можно скорее родить ребенка.

Стеф уже мысленно попрощалась со всеми родными, но когда она очнулась после операции, она увидела себя с Джейкобом на кровати.

“Джейкоб в порядке”, – сказал Джонатан и заплакал.

Он объяснил жене, что она был в искусственной коме шесть дней.

“Потрясенная, я узнала, что всего через несколько секунд после рождения нашего сына у меня произошла эмболия околоплодными водами, когда жидкость попадает в кровоток, вызывая анафилактический шок. Это вызвало у меня остановку сердца и сильное кровотечение.

Как я и предсказывала, я умерла на операционном столе. Но медицинская бригада смогла оживить меня через 37 секунд благодаря записям, добавленным к моему досье последним специалистом, которого я посещал. Через семь часов после того, как меня вернули к жизни, мне сделали гистерэктомию, прежде чем врачи подтвердили, что у меня развилось приращение плаценты”, – рассказала Стеф.

Сейчас дочерям Стеф и Джонатана 14 лет и 9 девять, и Джейкобу – семь лет, и они не совсем понимают предчувствия мамы, однако они уже научились прислушиваться к ее интуиции.

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