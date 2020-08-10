Судья Х-фактора и крупнейших талант-шоу сломал спину: как это произошло

Известный британский продюсер, создатель и судья телешоу “Американский идол”, “Х-фактор” и “Британия ищет таланты” Саймон Коуэлл попал в больницу с переломом позвоночника после падения с электровелосипеда. 60-летнего медиамагната прооперировали вскоре после инцидента, и сейчас он “чувствует себя хорошо”.

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“Саймон упал, когда тестировал новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу. Он повредил спину и был доставлен в больницу, – сообщил в пресс-секретарь Коуэлла Daily Mail. – У него все в порядке, он находится под наблюдением, в надежных руках”.

Источник People добавил, что операция длилась 5 часов, ему пришлось обездвижить несколько позвонков и имплантировать металлический фиксирующий стержень. Саймону сделали операцию ночью, и уже утром он чувствовал себя хорошо. “Он упал на спину, когда упал с велосипеда. Травмы тяжелые, но ему также сказали, что ему повезло”, – говорит инсайдер.

Коуэлл перенес операцию за неделю до начала съемок нового сезона шоу “Америка ищет таланты”, которое запустил в 2005 году. Один из крупнейших представителей мирового шоу-бизнеса уже был госпитализирован в октябре 2017 года после падения с лестницы своего дома в Лондоне. Тогда причиной инцидента он назвал низкое артериальное давление и “вампирский” образ жизни.

Саймон Коуэлл дважды попадал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Его состояние в 2015 году оценивалось в $425 млн, а в 2020 выросло до $600 млн.