Настоящий “кисель”, купаться невозможно: туристы показали нашествие медуз в Азовском море

В водах Молочного лимана, расположенного на Азовском море в Запорожской области в популярном курортном поселке Кирилловка, развелось очень много медуз, вода стала похожа на кисель.

Об этом сообщает “РИА Мелитополь”.

Как показано в опубликованном видео, курортников, желающих перейти промоину, соединяющую Молочный лиман с Азовским морем в районе разобранного моста, просто ужаснула картина медузного нашествия. Такое впечатление, что все медузы из моря направились по каналу в лиман, и вода похожа на желе.

Автор видео сначала хотел перейти на другой берег через канал, но увидев желеобразное медузное месиво не стал рисковать здоровьем. По словам местных жителей, местами глубина в канале достигает 4 метров.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 10 августа, на пляжах курортной Кирилловки исчезли медузы и морские блохи, которые портили отдых туристам в последнее время.