Женщина нашла “пикантную” замену маске – очевидцы были потрясены

В одном из супермаркетов города Омск (Россия) пожилую покупательницу отказались обслуживать, так как она была без маски. Женщина подошла к решению проблемы нетривиально.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Hue.

Покупательница, которая была в платье, сняла с себя трусы и приспособила их на лицо в виде маски. Однако, судя по видео, это не сработало и ее так и не обслужили.

“Но бабуля и не думала сдаваться. Она оказалась смекалистой и абсолютно без комплексов — мигом стянула с себя трусы и закрыла ими лицо. Вижу цель — не вижу препятствий“, – подписал видео автор публикации.

Как сообщал “источник”, ранее в супермаркете Харькова заметили мужчину в странной маске. Покупатели сразу же отвлеклись от покупок и начали фотографировать его.

Кроме того, девушка показала маску чумного доктора, которую заказала в интернете, и вызвала веселье в сети.