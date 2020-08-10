На Луганщине за выходные выявили 9 новых случаев COVID-19

За выходные дни в Луганской области подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество, за весь период – 156 (в т.ч. 13 детей до 17 лет).
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи зарегистрированы:
- Старобельский район – 4 (2 человека контактные с ранее заболевшими, 1 больной пневмонией, 1 человек, находившийся на самоизоляции после возвращения из РФ);
- Новоайдарский район – 1 (лицо, контактное с ранее заболевшим)
- Белокуракинский район – 1 (больной пневмонией);
- Северодонецк – 2 (1 человек, контактировавший с ранее заболевшим, 1 человек, находившийся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)
- г. Лисичанск – 1 (лицо, контактировавшее с ранее заболевшим).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Выписан 1 человек в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 117 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 38 активных больных, из них 15 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, остальные 23 лечатся амбулаторно.