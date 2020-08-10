На Луганщине за выходные выявили 9 новых случаев COVID-19

За выходные дни в Луганской области подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество, за весь период – 156 (в т.ч. 13 детей до 17 лет).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи зарегистрированы: