В Киеве резко упала заболеваемость коронавирусом

По состоянию на 10 августа, в Киеве прибавилось 66 заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Таким образом на сегодня в столице зафиксировано 9 564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки заболели:

– 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет

– 23 человека в возрасте от 22 до 78 лет

– 2 девочки – 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Дарницком – 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

Как писал “источник”, по состоянию на утро понедельника, 10 августа, в Украине зафиксировано 81 957 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки добавилось 1 008 новых случаев.