Животных и птиц показали через стекло – эти фото взорвали интернет и стали вирусными

В сети появились забавные фото домашних любимцев через стекло, которые получили широкое распространение. И не удивительно, потому смотреть на эти странные мордочки животных и птиц без смеха нельзя.

Об этом пишет Bored Panda.

В последнее время фотографирования домашнего любимца перед бокалами для вина, стаканами и стеклянными вазами стало своеобразным увлечением социальных сетей. Это на самом деле интересное занятие, ведь никогда не знаешь, улыбается твой любимец или грустит.

Ранее “источник” публиковал подборку забавных фото, которые доказывают, что все коты в душе “немножко” пингвины.