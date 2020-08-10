В Новоайдарском и Станично-Луганском районах возобновлены социальные перевозки: график

Благотворительная Организация «Благотворительный Фонд” АДРА Украина »совместно с Луганской областной государственной администрацией при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта« Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевом водоснабжении для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины » восстанавливает социальные (бесплатные) перевозки жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Право на социальный транспорт имеют:

пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей)

люди с инвалидностью (I, II группа)

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном лечении;

многодетные семьи;

одинокие родители;

семьи с низким доходом;

семьи с разрушенным или поврежденным жильем.

Перевозки восстановлены по маршрутам:

Маршрут № 1

с. Болотенное – с. Сизое – пгт. Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа.

График: Два раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380660536036.

Маршрут № 2

с. Крымское – пгт. Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар – 4 часа.

График Четыре раза в месяц по запросу, тел. контактного лица +380985229750.

Маршрут № 3

с. Лопаскино – пгт. Трехизбенка – пгт. Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар – 4 часа.

График Два раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380661135469.

Маршрут № 4

с. Лобачево – г.. Счастье – с. Лобачево и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в г.. Счастье – 4 часа.

График Два раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +38099129 2306,

+380950894039.

маршрут №5

с. Александровка – с. Чугинка – пгт. Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа.

График Четыре раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380669242559.

Маршрут№ 6

с. Благовещенка – с. Таловое – с. Красная Таловка – с. Красный Деркул – Золотаревка – Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа.

График Шесть раз в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380973755039.

По требованию штаба ООС к проезду допускаются пассажиры, имеющие при себе паспорт с местной регистрацией или справку переселенца установленного образца, с соблюдением противоэпидемических мероприятий (количество пассажиров не может превышать количества мест для сидения, определенного в регистрационном документе на транспортное средство, пассажир должен пользоваться маской лицевой, в т.ч. изготовленной самостоятельно).

Тел. горячей линии БО “БФ” АДРА Украина “: +380952860716.