В Новоайдарском и Станично-Луганском районах возобновлены социальные перевозки: график

Благотворительная Организация «Благотворительный Фонд” АДРА Украина »совместно с Луганской областной государственной администрацией при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта« Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевом водоснабжении для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины » восстанавливает социальные (бесплатные) перевозки жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Право на социальный транспорт имеют:
пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей)
люди с инвалидностью (I, II группа)
люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном лечении;
многодетные семьи;
одинокие родители;
семьи с низким доходом;
семьи с разрушенным или поврежденным жильем.
Перевозки восстановлены по маршрутам:
Маршрут № 1
с. Болотенное – с. Сизое – пгт. Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа.
График: Два раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380660536036.
Маршрут № 2
с. Крымское – пгт. Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар – 4 часа.
График Четыре раза в месяц по запросу, тел. контактного лица +380985229750.
Маршрут № 3
с. Лопаскино – пгт. Трехизбенка – пгт. Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар – 4 часа.
График Два раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380661135469.
Маршрут № 4
с. Лобачево – г.. Счастье – с. Лобачево и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в г.. Счастье – 4 часа.
График Два раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +38099129 2306,
+380950894039.
маршрут №5
с. Александровка – с. Чугинка – пгт. Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа.
График Четыре раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380669242559.
Маршрут№ 6
с. Благовещенка – с. Таловое – с. Красная Таловка – с. Красный Деркул – Золотаревка – Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа.
График Шесть раз в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер) +380973755039.
По требованию штаба ООС к проезду допускаются пассажиры, имеющие при себе паспорт с местной регистрацией или справку переселенца установленного образца, с соблюдением противоэпидемических мероприятий (количество пассажиров не может превышать количества мест для сидения, определенного в регистрационном документе на транспортное средство, пассажир должен пользоваться маской лицевой, в т.ч. изготовленной самостоятельно).
Тел. горячей линии БО “БФ” АДРА Украина “: +380952860716.