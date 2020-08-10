Евгений Заичкин погиб на протестах в Минске: кто он и что произошло

Стало известно имя погибшего во время протестов в Беларуси, вспыхнувших после объявления предварительных результатов выборов президента.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, имя молодого человека — Евгений Заичкин.

На его странице в одной из соцсетей указано, что город его проживания Гданьск, а родной город – Минск. Там появилось множество комментариев с соболезнованиями.

В последний раз Евгений заходил на свою страницу 9 августа в 12:45. Судя по его публикациям, он вел активный образ жизни и занимался спортом.

Напомним, в результате наезда спецтранспорта на участников акции три человека серьезно пострадали. А Евгений Заичкин погиб в результате черепно-мозговой травмы.

Всего, по данным правозащитного центра в день выборов президента Беларуси, 9 августа, были задержаны 170 человек. В Минске были задержаны 82 человека, а в регионах – 88. Эти цифры обновляются.

Как сообщал “источник”, жительница столицы Беларуси рассказала о том, что происходило в городе в ночь после выборов президента. По ее словам, в центр Минска стянули огромное количество автозаков и сотрудников ОМОНа, которые разогнали большую часть мирных протестующих.