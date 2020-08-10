В ЦИК заявили о невозможности проводить местные выборы в ряде терргромад на Луганщине

30 июля 2020 ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администраций – областные военно-гражданские администрации относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

7 августа 2020 в Комиссию поступили такие выводы информации об избирательных участках, образованных на территории территориальных громад (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно / невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Проанализировав информацию, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

Таким образом, ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению вывод Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов