Кот решился прокатиться на лошади – видео его “релакса” взорвало сеть

Кот Макс, который научился кататься на пони, попал на забавное видео.

Соответствующие кадры опубликовал Sunny Skyz.

На видео – два пони мирно пасутся, щипая травку. На спине одного из них, Марли, устроился кот. Он распластался на спине лошадки, обхватив ее всеми четырьмя лапами. Пони совсем не против этого и не проявляет никаких признаков неудовольствия. В какой-то момент, от движения лошади, кот чуть не упал и удобнее устроился на спине пони.

“У них особая связь”, – сказал их владелец о лошадях и кошках.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали на видео нападение двух шиншилл на кота, который спокойно сидел на полу и никого не трогал. Две шиншиллы забрались на тумбочку и начали стаскивать с его шеи украшение. Сначала кот флегматично терпел, однако, когда они таки осуществили свою затею, ударил одну из шиншилл лапой.