Археологи обнаружили древнее поселение охотников на олений – находки поразили многих

Археологи Научного центра изучения Арктики обнаружили артефакты, доказывающие наличие древнего поселение на юге Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, которое охотилось на оленей.

Об этом стало известно из официальной группы центра в социальной сети “ВКонтакте”.

“Завершилась комплексная археологическая экспедиция ученых Научного центра изучения Арктики на юге Ямальского района, где проведены раскопки поселения “Стоянка Йоркутинская”, датируемого предварительно 4 тыс. лет до н. э., и обследование прилегающей территории с целью выявления новых памятников. <…> Исследовано древнее жилище, собрана коллекция артефактов, включающая многочисленные фрагменты керамики, каменные орудия, костные останки северного оленя, а также образцы почв для реконструкции климата в древности”, – говорится в группе.

Фото: Научный центр изучения Арктики, Вконтакте

По известной информации, археологи научного центра давно собирались исследовать эту стоянку, так как она, по их мнению, дает возможность проследить динамику развития хозяйства в эпоху перехода от каменного к бронзовому веку на территории южной тундры.

“Основным занятием населения была охота на северного оленя, что подтверждают каменные орудия: скребки для выделки шкур, крупные наконечники копий и другие орудия труда. Скребки имеют аналогию с теми, что использовались позднее в раннем железном веке и в средневековье”, – отметила старший научный сотрудник сектора истории и археологии, кандидат исторических наук Ольга Тупахина.

Фото: Научного центра изучения Арктики, Вконтакте

Фото: Научного центра изучения Арктики, Вконтакте

Как писал “источник”, археологи в Китае, на севере провинции Шэньси, раскопали ранее неизвестный науке город Симао, который обладал не только мощнейшими крепостными стенами, но и огромной пирамидой, построенной в одно время с Великой пирамидой в Египте.