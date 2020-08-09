Украинцев ждет резкое ухудшение погоды: какие области накроют грозы

10 августа, в понедельник, в Украине ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщила ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Грозы и дожди заполонят почти всю территорию страны.

10 августа утром и днем ожидается гроза в Киеве и Киевской области (I уровень опасности).

Также 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины. Сухо будет только на востоке.

Средняя температура в стране днем – от 25 до 28 градусов.

Как писал “источник”, в Одесской области на курорте “Катранка” Татарбунарского района погибли туристы, очевидцы считают, что они попали в отбойное течение.