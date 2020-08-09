Виктор Павлик показал видео с сыном, записанное накануне его смерти – признание тронуло всех

Украинский артист Виктор Павлик показал видео с последним признанием сына Павла, который умер от онкологии 7 августа.

Видео Виктор Павлик опубликовал на своей Instagram-странице.

В ролике артист показал кадры еще маленького сына, который на сцене сказал папе, что любит его. Позже такие же слова Павел повторил отцу уже прикованный к кровати вследствие продолжительной борьбы с болезнью.

Пользователи сети в комментариях под записью Виктора Павлика выразили свои соболезнования. Они пожелали пережить горе утраты.

Как сообщал “источник”, 7 августа ушел из жизни младший сын Виктора Павлика. 21-летний Павел в течение двух лет боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Его похоронили в Киеве.