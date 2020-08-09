В Бердянске туристы нашли необычные применение медузам – видео озадачило многих

В курортном городе Бердянск, где Азовское море охватили медузы, отдыхающие придумали странный “медузный” массаж.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Это Запорожье”.

В море заметили двух мужчин, один из них делал второму массаж спины медузами.

“Натираться медузами два раза в день, спина болеть не будет”, – прокомментировали ситуацию в сети и опубликовали видео.

Стоит отметить, что в этом году отдыхающие постоянно жалуются на нашествие медуз, ситуация после штормов только ухудшается.

По словам медиков, обычно медузы, обитающие в акватории Азовского и Черного морей, жалят не сильнее крапивы, но чувствительность к ним может быть разной. У некоторых возникает сильная аллергическая реакция – тогда может понадобиться помощь врача.

Напомним, в Бердянске Запорожской области турист поймал медузу, размеры которой поражают.

Как сообщал “источник”, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающих пугает нашествие медуз в Азовском море.