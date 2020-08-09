Франка Валери умерла. Знаменитой актрисе было 100 лет

Знаменитая итальянская актриса Франка Валери скончалась в своей квартире в Риме, ей было 100 лет.

Об этом сообщает Today.

Настоящее имя актрисы – Франка Мария Норза, она родом из Милана. На профессиональную сцену впервые вышла в 1947 году, а дебютом в кино стал фильм Федерико Феллини “Огни варьете”, снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году.

Валери удалось поработать со многими выдающимися режиссерами, в частности с Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Она снималась вместе с такими звездами итальянского комедийного кино, как Тото и Альберто Сорди.

В 1960-е годы она стала одной из самых популярных участниц развлекательных шоу. В 2020 году актриса была удостоена национальной кинопремии Италии “Давид ди Донателло” за выдающуюся карьеру в кинематографе.

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