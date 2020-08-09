Сына Виктора Павлика похоронили в Киеве – он несколько лет боролся с раком

7 августа ушел из жизни младший сын Виктора Павлика. 21-летний Павел в течение двух лет боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Его похоронили в Киеве.

Пронзительный пост о Павле сделала в Facebook его крестная мама, певица Анжелика Рудницкая.

“Наш мальчик был хороший, светлый, с хрупкой душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами. До сих пор не верю, что его нет с нами. Видимо, он был слишком хорош для нашего жесткого и несправедливого мира, который ранил его чувствительную душу. Чуда исцеления, о котором мы все молились, не произошло. Но благодарю каждого, кто волновался, переживал, поддерживал молитвой, словом или делом“, – написала она.

Рудницкая опубликовала также фото с могилы Павла. Рядом с ней стоит траурный венок, на лентах написано “От президента Украины Владимира Зеленского”.

Как сообщал “источник”, украинские знаменитости выразили соболезнования родителям парня и вспомнили приятные моменты из прошлого.