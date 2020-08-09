Яна Клочкова стала жертвой воров в свой день рождения – такого никто не ожидал

Известная украинская пловчиха Яна Клочкова в свой день рождения (7 августа) стала жертвой воров.

Об этом в Facebook написал пользователь Тимофей Нагорный.

“Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну Клочкову обворовали! Героя Украины , четырёхкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее День рождения“, – написал он.

Автор публикации выразил уверенность, что полиция найдет тех, кто обокрал украинскую спортсменку и что Яне помогут “добрые люди”.

“Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что Справедливость есть! Верю в Добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне! Люблю и всегда буду рядом!“, – написал Нагорный.

Как сообщал “источник”, участница популярного реалити-шоу Нового канала “Супермодель по-украински” Арина Любителева стала жертвой воров. Злоумышленники обокрали и повредили автомобиль девушки, который она припарковала под домом.